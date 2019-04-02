ЦИК принял протоколы от ОИК 8 округов

По состоянию на 2 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования на выборах 2019 окружных избирательных комиссий 8 округов. Об этом сообщили в ЦИК, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в ЦИК продолжается непрерывное заседание по получению бумажных протоколов с мокрыми печатями о результатах голосования на территориальных избирательных округах. Сейчас в заседании объявлен перерыв.

"Первой отчиталась о своей работе по организации выборов президента Украины окружная избирательная комиссия территориального избирательного округа №51 (Донецкая область). После этого для дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования ОИК территориальных избирательных округов №146 (Полтавская область) и №213 (город Киев). А следующими были приняты протоколы ТИО округов №105 (Луганская область), №45 (Донецкая область) и №180 (Харьковская область), №149 (Полтавская область), №134 (Одесская область)", - сообщили в комиссии.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая отметила, что никаких нарушений сейчас не зафиксировано.

"Те ОИК, которые привезли протоколы, никаких нарушений не зафиксировали. Даже нет отдельных точек зрения при подписании протокола", - заявила Бернацкая.

Напомним, ранее Бернацкая заявила, что уже во вторник, 2 апреля, могут быть обработаны 100% протоколов в электронном виде для определения результатов выборов 2019.

Как писало РБК-Украина, Центральной избирательной комиссии осталось подсчитать менее 1 процента голосов. Так, по состоянию на 13:26 было подсчитано 99% бюллетеней, а по состоянию на 16:18 - 99,48%.