ЦИК принял протоколы с "мокрыми печатями" 69 окружных избиркомов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 23 апреля приняла протоколы о результатах голосования во втором туров выборов 2019 еще от 29 окружных избирательных комиссий (ОИК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

В частности, для рассмотрения и дальнейшей проработки было принято протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий: № 22 (Волынская область), № 29 (Днепропетровская область), № 57, 58 (Донецкая область), № 63 (Житомирская область), № 74, 80 (Запорожская область), № 88, 89 (Ивано-Франковская область), № 91, 92, 96, 97 (Киевская область), № 99, 101 (Кировоградская область), № 128 (Николаевская область), № 136 (Одесская область), № 148 (Полтавская область), № 156 (Ровенская область), № 171, 173, 175, 178, 181 (Харьковская область), № 182 (Херсонская область), № 194, 200 (Черкасская область), № 217, 221 (город Киев)

Таким образом, по состоянию на 16.30 23 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 69 территориальных избирательных округов.

Также в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 7 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на заграничных избирательных участках.

Напомним, ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что объявления результатов выборов в Украине должно состояться до 30 апреля.

Отметим, по результатам подсчета 99% протоколов, с большим отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,21%. Петр Порошенко получает голоса 24,46% избирателей.