ЦИК принял протоколы уже 40 окружных избиркомов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 23 апреля приняла протоколы о результатах голосования во втором туров выборов 2019 еще от 29 окружных избирательных комиссий (ОИК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Для рассмотрения и дальнейшей проработки было принято протоколы территориальных избирательных округов: № 13, 14 (Винницкая область), № 30, 35, (Днепропетровская область), № 45, 47, 48, 49, 52 (Донецкая область), № 71, 72 (Закарпатская область), № 78, 79 (Запорожская область), № 83 (Ивано-Франковская область), № 112 (Луганская область), № 117 (Львовская область), № 130 (Николаевская область), № 134, 143 (Одесская область), № 149 (Полтавская область), № 152 (Ровенская область), № 157 (Сумская область), № 164 (Тернопольская область), № 203 (Черновицкая область), № 210 (Черниговская область), № 211, 215, 216, 218 (город Киев)

Таким образом, по состоянию на 11:30 23 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 40 территориальных избирательных округов. Всего ожидается передача протоколов от 199 ОИК.

Ранее председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что объявления результата выборов в Украине должна состояться не позднее чем за 10 дней. Результаты выборов могут объявить до 30 апреля.

РБК-Украина писало, что по результатам подсчета 99% протоколов, с большим отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,21%. Действующий президент Петр Порошенко получает голоса 24,46% украинских избирателей.