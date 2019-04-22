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ЦИК принял протоколы 11 окружных избиркомов

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 17:49
ЦИК принял протоколы 11 окружных избиркомов
Фото: заседание ЦИК (РБК-Украина)

Всего ЦИК ожидает протоколы 199 ОИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 22 апреля приняла протоколы о результатах голосования во втором туров выборов 2019 еще пяти окружных избирательных комиссий (ОИК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Отмечается, что для рассмотрения и дальнейшей проработки было принято протоколы об итогах повторного голосования ОИК 5 территориальных избирательных округов: № 51 (Донецкая область), № 105 (Луганская область), № 169 (Харьковская область), № 198 (Черкасская область), № 214 (Киев).

Таким образом, по состоянию на 22 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 11 территориальных избирательных округов. Всего ожидается передача протоколов от 199 ОИК.

РБК-Украина писало, что сегодня Центральная избирательная комиссия в режиме заседания начала принятия и оглашение протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования.

Ранее председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что объявление результата выборов в Украине должно состояться не позднее чем за 10 дней. Результаты выборов могут объявить до 30 апреля.

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