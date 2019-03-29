ЦИК предостерегает от использования штампов "Выбыл" на бюллетенях

Публичные заявления кандидатов на пост президента Украины на выборах 2019 относительно отказа от баллотирования после 7 марта не имеют никаких правовых последствий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, в ЦИК предостерегли представителей избирательных комиссий от внесения изменений избирательного бюллетеня без решения Центризбиркома.

"В связи с сообщениями СМИ относительно принятия решения об отмене регистрации отдельных кандидатов на пост президента ЦИК обращает внимание: ЦИК принимает решение об отмене регистрации кандидата в случае обращения кандидата не позднее чем за 23 дня до дня выборов, с письменным заявлением об отказе от баллотирования. Таким образом срок подачи обращения кандидата истек 7 марта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обращения кандидатов о снятии с выборов после 7 марта не имеют правовых последствий и не будут рассматриваться ЦИК.

"Предостерегаем от безосновательного внесения изменений в избирательные бюллетени без решения ЦИК. Просим довести до сведения всех УИК (участковых избирательных комиссий - ред.), что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения Центральной избирательной комиссии запрещается", - сообщили в ЦИК.

В ЦИК подчеркнули, что по состоянию на 28 марта 2019 года все 39 кандидатов на пост президента являются включенными в избирательный бюллетень и остаются субъектами избирательного процесса.

РБК-Украина писало, что 27 марта Александр Мороз попросил не считать его кандидатом на пост президента Украины и заявил, что снимается с выборов. Однако с официальным заявлением в ЦИК он не обращался.

Ранее кандидат Сергей Тарута подписал меморандум с Юлией Тимошенко, в котором говорится о ее поддержку на выборах. Однако официально Тарута своей кандидатуры не снимал.

Таким образом в бюллетенях будут фамилии Александра Мороза и Сергея Таруты, которые заявили о снятии своей кандидатуры с выборов, однако не успели это оформить официально решением ЦИК. Всего на выборах в Украине в первом туре 39 кандидатов в президенты.