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ЦИК подвел итоги выборов на заграничном округе


Результаты выборов 2019 утвердили на заседании ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила официальные результаты выборов 2019 на заграничном округе. Об этом сообщает "Укринформ".

Сообщается, что на заседании ЦИК подписали протокол о результатах голосования на зарубежном округе. В итоговом документе, по данным Центризбиркома, во втором туре президентских выборов приняли участие более 59 тысяч избирателей. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 54,73%, за Владимира Зеленского - 43,78%.

Напомним, сегодня ЦИК принял бумажные протоколы от всех округов.

Отметим, после завершения принятия бумажных протоколов с мокрыми печатями ЦИК обратится в суды с просьбой предоставить информацию об отсутствии судебных исков.

"Будем пытаться контактировать с судами таким образом, чтобы они предоставили нам информацию вовремя. Мы бы очень не хотели, чтобы это затормозило процесс", - сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

Накануне фактический победитель президентских выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов.

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