ЦВК підтвердила перемогу Світличної в 179 окрузі з підтримкою 77,55%

Фото: Юлія Світлична (з відкритих джерел)

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 24 березня

Центральна виборча комісія (ЦВК) України офіційно оголосила Юлію Світличну (самовисування) переможцем на проміжних виборах у виборчому окрузі №179 у Харківській області з результатом 77,55%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 24 березня одноголосно без особливих думок і судових опротестувань.

Так, згідно з даними 100% протоколів, перемогу в окрузі №179 здобула Юлія Світлична з результатом 77,55%.

Друге місце зайняла Вікторія Пташник (партія "Європейська солідарність") - 7,91%. Третє - Тетяна Єгорова-Луценко (самовисування) - 3,03%.

Нагадаємо, в Харківській області 15 березня відбулися проміжні вибори народного депутата України у виборчому окрузі №179.

В округ входять місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський та Сахновщинський райони Харківської області.