Светличная победила на всех избирательных участках 179 округа, - "Опора"

Фото: Юлия Светличная (УНИАН)

Светличная одержала победу на всех 189 избирательных участках

Юлия Светличная победила на всех избирательных участках на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе (Харьковская область), максимальный результат - 93% голосов избирателей. Об этом сообщает проект Гражданской сети "Опора" #данівиборів.

Как отмечают авторы проекта, Светличная одержала победу на всех 189 избирательных участках.

"Самую убедительную победу кандидат получила в селе Перемога - 93% голосов избирателей. Меньше половины голосов избирателей кандидат получила только на двух избирательных участках. Виктория Пташник максимальный результат в 31% голосов получила в селе Малый Орчик (ИД №630386), минимальный - 1,5% на участке №630643 в пгт Орелька", - отмечается на сайте.

Кроме того, на сайте сообщается, что процент набранных голосов не сильно зависел от явки избирателей. Явка избирателей на промежуточных выборах в 179 ОВО почти вдвое уменьшилась по сравнению с внеочередными выборами народных депутатов Украины в 2019 году в этом же округе, и составляла всего 27,31%. Самая низкая явка, менее 20% избирателей - на избирательных участках в Краснограде, тогда как в отдельных малых населенных пунктах превышала 60%.

Как писало РБК-Украина, 17 марта Центральная избирательная комиссия приняла протокол об итогах голосования в ОВО №179. Уверенную победу в выборах одержала Юлия Светличная, получив 77,5% голосов избирателей. Почти в 10 раз меньше голосов избирателей получила Виктория Пташник - кандидат от "Европейской солидарности", которая заняла второе место на выборах с результатом 7,9%.

Светличная установила рекорд для действующего состава парламента: до нее наибольший процент сторонников - чуть более 69% голосов - летом 2019 года собрал Антон Яценко в Черкасской области.