ЦВК підрахувала вже 85% голосів

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Результати виборів 2019 виводять у другий тур Зеленського і Порошенка

Результати виборів 2019 станом на 16:16 виводять до другого туру Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" на табло Центрвиборчкому, передає кореспондент РБК-Україна.

За результатами підрахунку 85,07% протоколів, Зеленський набирає 30,34% голосів. На другому місці залишається Петро Порошенко (16,02%), далі йде Юлія Тимошенко (13,28%). Юрій Бойко на даний момент набирає 11,53% голосів, Анатолій Гриценко - 7,02%.

Нагадаємо, раніше громадянська мережа ОПОРА оголосила результати паралельного підрахунку голосів. За даними цієї організації, показники Зеленського і Порошенка складуть 30,1% і 15,7% при похибці 0,7%. Топ-5 замкнуть Юлія Тимошенко з 13,3%, Юрій Бойко з 11,5% і Анатолій Гриценко з 6,8%.

За результатами проміжного підрахунку 76,77% протоколів, розрив між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком перевищив 2 млн голосів. В той же час є дані про підсумки голосування за кордоном, де у виборах взяли участь понад 53 тисяч українців. За даними Центральної виборчої комісії, Порошенко заручився підтримкою 38,58% виборців на закордонному окрузі. Зеленський там же набирає 26,14%.