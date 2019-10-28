Выборы в Раду: ЦИК пересчитывает голоса на участке 198 округа

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала пересчет голосов избирателей во время внеочередных парламентских выборах 21 июля на 21 избирательном участке одномандатного избирательного округа №198. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гражданскую сеть "Опора" в Facebook.

Сообщается, что пересчет голосов ЦИК проводит в режиме непрерывного заседания. Отметим, пересчет голосов избирателей осуществляется во исполнение судебных решений.

Напомним, ЦИК признала избранным самовыдвиженца Сергея Рудыка в качестве народного депутата по округу №198. Соответствующее решение ЦИК приняло на основании протокола ОИК с пометкой "Уточненный" от 2 августа.

Во время первого заседания Верховной рады Рудык не смог получить удостоверение народного депутата. По словам Рудыка, у него есть только временное удостоверение.

РБК-Украина сообщало, что 12 августа 2019 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа.

Суд обязал Центризбирком продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 7 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.