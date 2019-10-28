Вибори в Раду: ЦВК перераховує голоси на ділянці 198 округу

Центральна виборча комісія (ЦВК) розпочала перерахунок голосів виборців під час позачергових парламентських виборах 21 липня на 21 виборчій дільниці одномандатного виборчого округу №198. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадянську мережу "Опора" у Facebook.

Повідомляється, що перерахунок голосів ЦВК проводить в режимі безперервного засідання. Зазначимо, перерахунок голосів виборців здійснюється на виконання судових рішень.

Нагадаємо, ЦВК визнала обраним самовисуванця Сергія Рудика в якості народного депутата по округу №198. Відповідне рішення ЦВК прийняла на підставі протоколу ОВК з позначкою "Уточнений" від 2 серпня.

Під час першого засідання Верховної ради Рудик не зміг отримати посвідчення народного депутата. За словами Рудика, у нього є тільки тимчасове посвідчення.

РБК-Україна повідомляло, що 12 серпня 2019 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня.

Суд зобов'язав Центрвиборчком продовжити дії по встановленню результатів виборів в окрузі 198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.