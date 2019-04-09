ЦИК отменил регистрацию нескольких международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела поступившее к ней обращение и отменила регистрацию 4 официальных наблюдателей на выборах президента Украины от международной организации CANADEM. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Решение ЦИК принял в ходе очередного заседания сегодня, 9 апреля.

"Рассмотрев соответствующее обращение, комиссия отменила регистрацию 4 официальных наблюдателей от международной неправительственной организации CANADEM на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Напомнним, Центральная избирательная комиссия после оглашения результатов выборов 2019 объявила проведение второго тура.

Участие во втором туре президентских выборов 21 апреля примут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%).

Кроме того, ЦИК утвердил форму и текст избирательного бюллетеня ко второму туру президентских выборов 2019.