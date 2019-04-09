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ЦВК скасувала реєстрацію декількох міжнародних спостерігачів

Новини » Вибори 2019    09.04.2019 - 19:48
ЦВК скасувала реєстрацію декількох міжнародних спостерігачів
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

ЦВК скасувала реєстрацію 4 офіційних спостерігачів від міжнародної організації CANADEM

Центральна виборча комісія (ЦВК) розглянула звернення і скасувала реєстрацію 4 офіційних спостерігачів на вибори президента України від міжнародної організації CANADEM. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Рішення ЦВК прийняла в ході чергового засідання сьогодні, 9 квітня.

"Розглянувши відповідне звернення, комісія скасувала реєстрацію 4 офіційних спостерігачів від міжнародної неурядової організації CANADEM на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - повідомляє прес-служба ЦВК.

Напомнним, Центральна виборча комісія після оголошення результатів виборів 2019 оголосила проведення другого туру.

Участь у другому турі президентських виборів 21 квітня візьмуть Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%).

Крім того, ЦВК затвердив форму і текст виборчого бюлетеня до другого туру президентських виборів 2019.

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