ЦИК отменил пересчет голосов на округе, где победил Балога

Фото: заседание ЦИК (РБК-Украина)

Решение ОИК о пересчете голосов признали противоправным

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила пересчет результатов голосования на одномандатном избирательном округе №69, где победу на внеочередных выборах в Раду получил нардеп Виктор Балога. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что в ЦИК 25 июля 2019 года поступила копия постановления окружной избирательной комиссии указанного округа о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 133 избирательных участках в ОИО № 69.

"Комиссия установила, что заявления и жалобы, на основании которых указанной комиссией принято решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на всех избирательных участках округа, поступили уже после принятия документов от УИК. Таким образом, ОИК приняла указанное выше постановление вопреки требованиям закона, с превышением предоставленных ему полномочий", - говорится в сообщении.

ЦИК отменил постановление о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 133 избирательных участках в этом округе и признал противоправными действия относительно повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках и составление соответствующих протоколов.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области окружная избирательная комиссия в одномандатном избирательном округе №69, где победу одержал нардеп Виктор Балога, начала пересчет результатов голосования.

Напомним, в Днепре окружная комиссия №25 признала недействительными результаты голосования на выборах в Раду на избирательном участке №121366 из-за жалоб доверенного лица кандидата в народные депутаты Загида Краснова.