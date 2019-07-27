На округе, где победил Балога, пересчитывают голоса

Фото: пересчет голосов на ОИК (ОПОРА Закарпатья)

Пересчет голосов происходит на всех участках округа

В Закарпатской области окружная избирательная комиссия в одномандатном избирательном округе №69, где победу одержал нардеп Виктор Балога, начала пересчет результатов голосования на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА в Facebook.

Как сообщается, пересчет голосов на всех 133 участках мажоритарного округа начался в субботу, 27 июля, в 9:00.

"Процедура подсчета голосов продолжается, по состоянию на 12:00 продолжался пересчет на втором участке из 133", - отметили в организации.

Напомним, по данным подсчета 100% протоколов на мажоритарном округе №69 в Закарпатской области победил народный депутат 8-го созыва Виктор Балога с результатом 35,81%. Балога всего на 800 голосов обошел своего основного конкурента, кандидата от "Слуги Народа" Эдгара Токара, который получил поддержку 34,47% избирателей.

Отметим, что Иван Балога, который является младшим братом Виктора Балоги, по данным подсчета 100% протоколов, проиграл на 70-м одномандатном избирательном округе. Он занял четвертое место с результатом 14,71%. На данном округе победил кандидат от "Слуги Народа" Михаил Лаба. Лаба получил 26,08% голосов.

РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия приняла протоколы о результатах голосования на парламентских выборах уже от 183 окружных избирательных комиссий. Так, в пятницу, 26 июля, в Центризбирком поступили протоколы от 67 ОИК.