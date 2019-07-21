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ЦИК отказался расформировать комиссию скандального округа под Киевом

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 21:20
ЦИК отказался расформировать комиссию скандального округа под Киевом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За решение проголосовали 15 членов ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проголосовала за постановление, которым признала нарушение закона членами ОИК в одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области) во время голосования на выборах в Верховную раду. О соответствующем решении заявил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ЦИК постановил признать противоправной деятельность ОИК 94 о выполнении постановления ЦИК от 21 июля.

"Комиссия отмечает, что лица, виновные в нарушении закона "О выборах народных депутатов", привлекаются к уголовной, административной или иной ответственности", - заявил Конопольский.

За решение проголосовали 15 членов ЦИК, единогласно.

"Вместе с тем, невыполнение ОИК № 94 решение ЦИК в установленный срок привело к нарушению прав субъектов избирательного процесса и дестабилизации членов УИК. Также о нарушении закона: ОИК № 94 вовремя не передала в ЦИК информацию о количестве избирателей...", - добавил он.

По его словам, Центризбирком имел право расформировать ОИК 94 округу. Впрочем, комиссия решила, что в этом нет необходимости.

"Учитывая необходимость обеспечения избирательных прав граждан, с учетом необходимости обеспечения надлежащего и своевременного установления итогов голосования в избирательном округе № 94 комиссия не считает целесообразным досрочно прекращать формирования этого состава ОИК", - заявил Конопольский.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном избирательном округе №94.

Позже, на одномандатном избирательном округе №94 на выборах в Раду уже были заменены все члены ОИК, которые были назначены незаконно.

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