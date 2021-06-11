UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЦИК отказал в организации референдума о продаже земли: в списках выявили "мертвые души"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации инициативной группы по проведению всеукраинского референдума о продаже земли. В списках выявлены 19 "мертвых душ", напротив фамилий которых поставлены подписи.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В комиссии напомнили, что 1 июня в ЦИК поступили документы для регистрации инициативной группы о проведении всеукраинского референдума по рынку сельскохозяйственной земли.

"Комиссия проанализировала соблюдение требований закона при образовании инициативной группы и полученные документы. Во внимание была принята информация от представителей ЦИК, которые присутствовали на собрании и в отчетах отметили нарушения требований закона при образовании инициативной группы", - отмечается в сообщении.

В ЦИК подчеркнули, что эти факты были подтверждены после проверки документов. "В частности, в списках участников собрания 47 человек включены в него дважды. При этом подписи напротив одинаковых фамилий и других персональных данных визуально отличаются", - добавили в комиссии.

Также в списках указаны сведения о 19 умерших, напротив фамилий которых проставлены подписи. "К тому же, 17 человек из указанных "мертвых душ" включены в список членов инициативной группы", - подчеркнули в пресс-службе.

Обнаруженные в документах недостатки дали ЦИК основания для вывода о нарушении процедуры создания инициативной группы, что "является основанием для отказа в ее регистрации в соответствии с первым абзацем части первой статьи 31 Закона Украины "О всеукраинском референдуме".

Напомним, 1 июня партия "Батькивщина" передала в ЦИК пакет документов, необходимый для регистрации инициативной группы, которая должна была собирать 3 млн подписей за референдум по рынку землю.

Отметим, в Украине вступил в силу закон, разрешающий передавать землю, расположенную за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении 28 апреля. Голосование за документ в зале сопровождалось криками "Ганьба". Парламентарии начали его рассмотрение 16 марта и прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Центральная избирательная комиссияреферендумземельная реформа