ЦИК отказал в организации референдума о продаже земли: в списках выявили "мертвые души"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации инициативной группы по проведению всеукраинского референдума о продаже земли. В списках выявлены 19 "мертвых душ", напротив фамилий которых поставлены подписи.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
В комиссии напомнили, что 1 июня в ЦИК поступили документы для регистрации инициативной группы о проведении всеукраинского референдума по рынку сельскохозяйственной земли.
"Комиссия проанализировала соблюдение требований закона при образовании инициативной группы и полученные документы. Во внимание была принята информация от представителей ЦИК, которые присутствовали на собрании и в отчетах отметили нарушения требований закона при образовании инициативной группы", - отмечается в сообщении.
В ЦИК подчеркнули, что эти факты были подтверждены после проверки документов. "В частности, в списках участников собрания 47 человек включены в него дважды. При этом подписи напротив одинаковых фамилий и других персональных данных визуально отличаются", - добавили в комиссии.
Также в списках указаны сведения о 19 умерших, напротив фамилий которых проставлены подписи. "К тому же, 17 человек из указанных "мертвых душ" включены в список членов инициативной группы", - подчеркнули в пресс-службе.
Обнаруженные в документах недостатки дали ЦИК основания для вывода о нарушении процедуры создания инициативной группы, что "является основанием для отказа в ее регистрации в соответствии с первым абзацем части первой статьи 31 Закона Украины "О всеукраинском референдуме".
Напомним, 1 июня партия "Батькивщина" передала в ЦИК пакет документов, необходимый для регистрации инициативной группы, которая должна была собирать 3 млн подписей за референдум по рынку землю.
Отметим, в Украине вступил в силу закон, разрешающий передавать землю, расположенную за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении 28 апреля. Голосование за документ в зале сопровождалось криками "Ганьба". Парламентарии начали его рассмотрение 16 марта и прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.