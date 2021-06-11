ЦИК отказал в организации референдума о продаже земли: в списках выявили "мертвые души"

В комиссии напомнили, что 1 июня в ЦИК поступили документы для регистрации инициативной группы о проведении всеукраинского референдума по рынку сельскохозяйственной земли.

"Комиссия проанализировала соблюдение требований закона при образовании инициативной группы и полученные документы. Во внимание была принята информация от представителей ЦИК, которые присутствовали на собрании и в отчетах отметили нарушения требований закона при образовании инициативной группы", - отмечается в сообщении.

В ЦИК подчеркнули, что эти факты были подтверждены после проверки документов. "В частности, в списках участников собрания 47 человек включены в него дважды. При этом подписи напротив одинаковых фамилий и других персональных данных визуально отличаются", - добавили в комиссии.

Также в списках указаны сведения о 19 умерших, напротив фамилий которых проставлены подписи. "К тому же, 17 человек из указанных "мертвых душ" включены в список членов инициативной группы", - подчеркнули в пресс-службе.

Обнаруженные в документах недостатки дали ЦИК основания для вывода о нарушении процедуры создания инициативной группы, что "является основанием для отказа в ее регистрации в соответствии с первым абзацем части первой статьи 31 Закона Украины "О всеукраинском референдуме".