"Батькивщина" передала в ЦИК все необходимые для старта референдума документы

Партия "Батькивщина" передала в Центральную избирательную комиссию полный пакет документов, необходимых для регистрации инициативной группы, которая будет собирать 3 млн подписей за референдум по рынку землю.

"Мы вместе подготовили пакет документов, которые надо предоставить ЦИК по закону о референдуме. Почти 11 тысяч человек, которые составляют инициативную группу, которая хочет организовать референдум на защиту земли, написали соответствующие заявления, предоставили свои паспортные данные, поставили подписи, и сегодня пакеты с этими документами переданы в ЦИК", - сообщила Тимошенко.

По ее словам, согласно закону у членов ЦИК есть 10 дней для того, чтобы дать разрешение начать сбор подписей для организации референдума против распродажи земли.

"Через 10 дней мы узнаем, поддерживает ли президент Украины народовластие, или нет. Мы все хорошо знаем, что большинство в ЦИК принадлежит президенту Украины. И по закону, который приняли "Слуги народа", не народ будет решать, проводить ли референдум против продажи черноземов, а президент и ЦИК", - заявила Тимошенко.

Она также напомнила, что по всем социологическим исследованиям, абсолютное большинство украинцев против продажи земли, поэтому президент должен доказать - он за людей или против.

"Момент истины наступит очень скоро, но наша команда - вместе со всей Украиной. Мы не остановимся, не сдадимся, мы не позволим совершить преступление против Украины и будем бороться всеми возможными способами", - подчеркнула Юлия Тимошенко.