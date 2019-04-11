ЦИК отказал главному раввину в продлении работы участков

Центральная избирательная комиссия заявила, что во время второго тура выборов 2019 избирательные участки 21 апреля будут работать согласно закону - с 08:00 до 20:00, их работа продлеваться не будет. Об этом написал главный раввин Украины Моше Реувен Асман в своем Facebook.

Так, комиссия отметила, что не уполномочена менять норму действующего закона о времени работы избирательных участков.

"В последние дни я получил сотни звонков и сообщений с просьбой сообщить о решении ЦВК в связи с моим обращением - просьбой продлить часы работы избирательной комиссии во втором туре выборов президента Украины, выпадающем на день праздника Песах. 10 апреля ЦИК ответил, что к сожалению, не могут изменить норму действующего закона о времени работы избирательных участков, так как это норма закона, а не решение ЦИК", - написал главный раввин.

Вместе с тем Асман написал, что, по словам главы Центризбиркома Татьяны Слипачук, по закону, всех, кто до 20:00 пришел на участок, но не успел проголосовать, обязаны запустить в помещение и дать возможность проголосовать.

"Таким образом можно войти на избирательный участок до 20:00, и оставаться там до исхода праздника в 20:54, то есть, до выхода звезд. После чего исполнить свой гражданский долг", - заявил он.

Напомним, 9 апреля главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился к комиссии с просьбой продлить работу некоторых избирательных участков в день второго тура выборов президента Украины в связи с Песахом.

Асман просил продлить работу некоторых избирательных участков до 22:30.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 апреля Центральная избирательная комиссия после оглашения результатов выборов 2019 объявила проведение второго тура.