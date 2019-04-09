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Главный раввин Украины просит ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов

Новости » Выборы 2019    09.04.2019 - 19:04
Главный раввин Украины просит ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов
Фото: Моше Реувен Асман (УНИАН)

Главный раввин Украины попросил ЦИК продлить работу некоторых избирательных участков в связи с Песахом

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман 9 апреля обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой продлить работу некоторых избирательных участков в день второго тура выборов президента Украины в связи с Песахом. Об этом говорится в письме главного раввина к руководству ЦИК, фотокопия которого опубликована на его странице в Facebook.

В частности, главный раввин Украины попросил ЦИК продлить работу некоторых избирательных участков до 22:30.

"В связи с тем, что второй тур выборов президента Украины приходится на второй день праздника Песах, во время которого по иудейским законам запрещена какая-либо работа до восхода звезд, и с целью предоставления гражданам, которые исповедуют иудаизм, возможности для реализации своего избирательного права, прошу 21 апреля 2019 года продлить работу некоторых избирательных участков до 22:30, хотя бы по одному участку в больших городах", - говорится в письме.

Главный раввин Украины просит ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов

Напомним, 7 апреля Центральная избирательная комиссия после оглашения результатов выборов 2019 объявила проведение второго тура. 

За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%).

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