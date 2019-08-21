ЦВК залишилося зареєструвати близько сотні нардепів

Фото: ЦВК (РБК-Україна)
Всього вже зареєстровано 321 депутатів
Центральна виборча комісія на засіданні 21 серпня зареєструвала 83 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.
За даними прес-служби, 47 зареєстрованих депутатів обрано за партійними списками, 36 - в одномандатних виборчих округах.
Серед зареєстрованих 26 депутатів від партії "Слуга народу":
- Руслан Стефанчук - №2,
- Ірина Венедиктова - №3,
- Давид Арахамія - №4,
- Сергій Бабак - №11,
- Владислав Криклій - №12,
- Андрій Холодів - №22,
- Гео Лерос - №23,
- Володимир Воронов - №41,
- Валерій Стернічук - №46,
- Галина Михайлюк - №47,
- Анна Новосад - №50,
- Олег Марусяк - №52,
- Микола Кириченко - №53,
- Михайло Крячко - №61,
- Іван Юнаков - №64,
- Володимир Козак - №68,
- Мар'ян Заблоцький - №82,
- Юлія Овчиннікова - №84,
- Федір Венниславский - №88,
- Олександр Федієнко - №92,
- Микита Потураєв - №97,
- Павло Якименко - №98,
- Дмитро Припутень - №101,
- Роксолана Подласа - №104,
- Маргарита Шов - №107,
- Михайло Новиков - №127
Також ЦВК зареєструвала 8 депутатів від партії "Опозиційна платформа - За життя":
- Юрій Бойко - №1,
- Наталія Королевська - №4,
- Сергій Льовочкін - №5,
- Сергій Ларін - №8,
- Юлія Льовочкіна - №21,
- Григорій Мамка - №23,
- Тетяна Плачкова - №31,
- Ілля Ківа - №34.
Також ЦВК зареєструвала 8 депутата від партії "Європейська солідарність":
- Михайло Забродський - №4,
- Ахтем Чийгоз - №8,
- Олег Синютка - №9,
- Іванна Климпуш-Цинцадзе - №10,
- Ірина Фриз - №13,
- Ніна Південця - №14,
- Вікторія Сюмар - №16,
- Володимир Ар'єв - №17.
Також ЦВК зареєструвала 5 депутатів від партії "Батьківщина":
- Сергій Тарута - №2,
- Костянтин Бондарєв - №14,
- Віталій Данилов - №16,
- Михайло Волинець - №20,
- Андрій Пузойчук - №21.
Крім того, ЦВК зареєструвала депутатів, обраних в одномандатних округах:
- Анатолій Драбівський - №12,
- В'ячеслав Рубльов - №20,
- Максим Бужанський - №25,
- Кирило Нестеренко - №26,
- Юрій Мисягин - №28,
- Денис Герман - №35,
- Юрій Солод - №47,
- Валерій Гнатенко - №49,
- Дмитро Костюк - №65,
- Сергій Штепа - №77,
- Павло Мельник - №81,
- Оксана Савчук - №83,
- Зіновій Андрійович - №87,
- Володимир Тимофійчук - №89,
- Ольга Василевська-Смаглюк №96,
- Олег Воронько - №103,
- Олексій Кузнєцов - №106,
- Михайло Бондар - №119,
- Орест Саламаха - №121,
- Андрій Кіт - №126,
- Олександр Гайду - №128,
- Ігор Негулевский - №130,
- Олексій Мовчан - №150,
- Сергій Литвиненко - №156,
- Андрій Деркач - №159,
- Володимир Гевко - №167,
- Олександр Куницький - №169,
- Вікторія Кинзбурская - №171,
- Олександр Бакумов - №173,
- Дмитро Шевцов - №176,
- Ігор Колыхаев - №184,
- Стефанчук Микола - №187,
- Олексій Жмеренецкий - №190,
- Артем Дубнов - №213,
- Сергій Швець - №214,
- Мар'яна Безугла - №217
Таким чином, станом на 21 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 321 народного депутата України: 166 - обраних за партійними списками і 155 - обраних в одномандатних округах.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Крім того, 14 серпня ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів. А також на засіданні 16 серпня були зареєстровані ще 63 народних депутати.
Крім того, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.