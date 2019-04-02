ЦИК осталось подсчитать 1% голосов

Результаты выборов 2019: Центральной избирательной комиссии осталось подсчитать 1 процент голосов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Центризбиркома.

Так, по состоянию на 13:26 подсчитано 99% бюллетеней.

Так, по результатам подсчета 99% протоколов у Владимира Зеленского 30,23% голосов украинцев, у Петра Порошенко 15,92% голосов избирателей, а замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко с результатом 13,40% голосов.

Напомним, по окончательным результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко. В частности, по состоянию на 09:15 утра 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка. Стоит отметить, что в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тысяч украинцев.

Как писало РБК-Украина, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко по результатам выборов 2019 потеряла математические шансы на второй тур. В частности, сообщалось, что разрыв между Порошенко и Тимошенко сохраняется на уровне почти 470 тысяч голосов. По данным ЦИК, в первом туре проголосовали 18,82 млн человек, и на утро 2 апреля подсчитаны 18,45 млн голосов. То есть, оставалось подсчитать около 370 тыс. голосов, а это меньше чем разрыв от второго до третьего места. Таким образом, лидер "Батькивщины" потеряла математические шансы на второй тур.

Добавим, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила честность и состязательность выборов в Украине.