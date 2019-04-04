ЦИК опубликовал данные 100% протоколов выборов президента

Результаты выборов 2019 показали уверенное лидерство Владимира Зеленского по данным подсчета 100% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло Центризбиркома через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По данным подсчета 100% протоколов, Зеленский набирает 30,24% голосов - за него проголосовали 5 млн 713 тыс. 825 человек. Далее идет Петр Порошенко с результатом 15,95% - за него проголосовали 3 млн 14 тыс. 523 избирателей. На третьем месте Юлия Тимошенко - 13,40% (2 млн 532 тыс. 230 человек).

Юрий Бойко набирает 11,67% голосов, Анатолий Гриценко - 6,91%.

Всего в голосовании 31 марта 2019 года приняли участие 18 млн 893 тыс. 879 граждан Украины.

Напомним, накануне Национальный экзит-пол, который проводили фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, показал 30,6% голосов у Зеленского, 17,8% у Порошенко и 14,2% у Тимошенко. В поддержку Юрия Бойко и Анатолия Гриценко высказались по 9,7% и 7,1% соответственно. Экс-глава СБУ Игорь Смешко с 6,5% обошел Олега Ляшко, который, согласно опросам социологов, набрал 4,7%.

Данные экзит-пола телеканала 1+1 почти совпали с данными национального опроса: Зеленский - 30,1%, Порошенко - 18,5%, Тимошенко - 14%. Самый высокий процент поддержки действующего президента - 19,19% - зафиксировал экзит-пол, который проводил центр SOCIS.

Отметим, эту организацию связывают с главным технологом кампании Порошенко Игорем Грынивым. По их данным, Зеленский набрал 29,25%, а Юлия Тимошенко - 13,75%.