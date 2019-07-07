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ЦИК обязал передать бюллетени на избирательные округа


ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи осуществить передачу бюллетеней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уполномочила государственное предприятие специальной связи от имени комиссии осуществить передачу бюллетеней для внеочередных парламентских выборов к соответствующим окружным избирательным комиссиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.

Сообщается, что это решение было принято в воскресенье, 7 июля, на очередном заседании Центральной избирательной комиссии.

"ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных работников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - заявили в ЦИК

Они также добавили, что соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях необходимо подписать протоколы о принятии указанных бюллетеней.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК образовала 102 зарубежные избирательные комиссии. Центризбирком по представлению Министерства иностранных дел и политических партий "Самопомощь", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Свобода", "Голос" и "Гражданская позиция" образовал 102 зарубежные избирательные комиссии на выборах народных депутатов.

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