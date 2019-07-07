ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК зобов’язала передати бюлетені на виборчі округи

Новини » Вибори 2019    07.07.2019 - 16:20
ЦВК зобов’язала передати бюлетені на виборчі округи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку здійснити передачу бюлетенів

Центральна виборча комісія (ЦВК) уповноважила державне підприємство спеціального зв’язку від імені комісії здійснити передачу бюлетенів для позачергових парламентських виборів до відповідних окружних виборчих комісій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК у Facebook.

Повідомляється, що це рішення було прийнято у неділю, 7 липня, на черговому засіданні Центральної виборчої комісії.

"ЦВК уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку в особі визначених ним працівників цього підприємства від імені Комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - заявили в ЦВК.

Вони також додали, що відповідним окружним виборчим комісіям на засіданнях необхідно підписати протоколи про прийняття зазначених бюлетенів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК утворила 102 закордонні виборчі комісії. Центрвиборчком з подання Міністерства закордонних справ та політичних партій "Самопоміч", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Свобода", "Голос" та "Громадянська позиція" утворив 102 закордонні виборчі комісії на виборах народних депутатів.

ЦВК зареєструвала ще понад сотню офіційних спостерігачів на виборах ЦВК відмовив у реєстрації Кузьміну
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіявыборы 2019
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся