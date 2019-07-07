ЦВК зобов’язала передати бюлетені на виборчі округи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЦВК уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку здійснити передачу бюлетенів

Центральна виборча комісія (ЦВК) уповноважила державне підприємство спеціального зв’язку від імені комісії здійснити передачу бюлетенів для позачергових парламентських виборів до відповідних окружних виборчих комісій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК у Facebook.

Повідомляється, що це рішення було прийнято у неділю, 7 липня, на черговому засіданні Центральної виборчої комісії.

"ЦВК уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку в особі визначених ним працівників цього підприємства від імені Комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - заявили в ЦВК.

Вони також додали, що відповідним окружним виборчим комісіям на засіданнях необхідно підписати протоколи про прийняття зазначених бюлетенів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК утворила 102 закордонні виборчі комісії. Центрвиборчком з подання Міністерства закордонних справ та політичних партій "Самопоміч", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Свобода", "Голос" та "Громадянська позиція" утворив 102 закордонні виборчі комісії на виборах народних депутатів.