ЦИК объявил второй тур выборов президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после оглашения результатов выборов 2019 объявила проведение второго тура. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

"В избирательный бюллетень было включено более двух кандидатов на пост президента Украины. По результатам голосования в день выборов ни один кандидат не получил больше половины голосов избирателей. Таким образом ни один кандидат на пост президента не избран президентом, что является основанием для принятия решение о проведении повторного голосования", - сообщила председатель ЦИК.

Так, ЦИК принял постановление о календарном плане подготовки ко второму туру выборов.

"Вопрос касается календарного плана основных организационных мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования 21 апреля 2019", - сообщила Слипачук.

Сообщается, что участие во втором туре президентских выборов 21 апреля примут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

За Владимира Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 304 человек (30,14%), за Петра Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 (15,95%).

Напомним, ранее сообщалось, что штаб Порошенко предлагает перед вторым туром провести несколько раундов дебатов. По словам руководителя штаба Олега Медведева, на дебатах могут поднять вопросы обороны и безопасности, внешней политики и обязанностей гаранта.

Ранее Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с Порошенко, однако выдвинул ряд условий. В частности, он выступил за проведение дебатов на стадионе и за медицинскую экспертизу перед ними. В ответ Порошенко согласился на дебаты на НСК "Олимпийский".