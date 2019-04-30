ЦИК объявил официальные результаты выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила официальные результаты выборов 2019. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На заседании ЦИК Татьяна Слипачук объявила, что протокол о результатах повторного голосования сформирован, а члены Центризбиркома его подписали.

"В избирательный бюллетень к повторному голосованию были внесены две кандидатуры: Владимир Зеленский и Петр Порошенко... ЦВК отмечает, что по итогам повторного голосования избранным президентом Украины стал кандидат Владимир Зеленский, который получил больше голосов, чем кандидат на пост президента Петр Порошенко", - отметила Слипачук.

Фото: результаты выборов по регионам

Теперь в течение 30 дней должна пройти инаугурация нового президента, конкретную дату установит Верховная рада. Как ранее писало РБК-Украина, возможной датой инаугурации Зеленского является 28 мая.

Отметим, по результатам подсчета электронных протоколов, Зеленский получил 73,22% голосов, в то время как действующий президент набрал 24,45%. При этом Зеленский обошел Порошенко во всех областях, кроме Львовской, а также на специальных участках в зоне ООС на Донбассе. В то же время заграничный избирательный округ остался за Порошенко.