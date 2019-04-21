В ЦИК объяснили, почему западные округа медленнее передают данные о явке

В ходе выборов президента Украины с западных областей информация о явке избирателей медленнее поступает в ЦИК по технических причинам. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

"Это технические возможности, как работает интернет, как работают технические администраторы, которых нашли и трудоустроили члены окружных избирательных комиссий. Потому что им надо всю эту информацию вводить на уровне ОИК в нашу информационно-аналитическую систему "Выборы". Поэтому эта цифра немного меняется по регионам. Но мы стараемся в то время, когда у нас брифинг, чтобы общая по стране была наиболее точной", - пояснила Бернацкая.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК прогнозирует, что во второй половине дня явка возрастет. Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что большинство украинцев начали утро в церкви, потому они и ожидали, что на утро явка не будет высокой, а уже ближе к обеду под конец дня она вырастет.

Отметим, что по состоянию на 13:03, проголосовали 18,05% избирателей в 195 округах. В свою очередь, со стороны Комитета избирателей Украины сообщается, что на участках часто можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной избиратель. Причина в небольшом размере бюллетеня.