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В ЦИК объяснили, почему регистрация кандидатов завершится 20 июля

Новости » Выборы 2019    19.07.2019 - 17:03
В ЦИК объяснили, почему регистрация кандидатов завершится 20 июля
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, сейчас рассматривается несколько судебных жалоб о регистрации кандидатов

Из-за судебных обжалований регистрация кандидатов в народные депутаты завершится лишь за день до дня голосования на внеочередных выборах Верховной рады, 20 июля 2019 года. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, одно из дел будет слушаться в субботу в 10 утра.

"Мы закончили почти... У нас есть несколько судебных дел. Одно из этих дел будет слушаться завтра в 10:00 утра. После этого, я надеюсь, вопрос о регистрации и нерегистрации будет прекращен", - заявила Слипачук.

Напомним, ранее Слипачук заявила, что вопрос регистрации кандидатом в народные депутаты Александра Куницкого с двойным гражданством должен получить юридический и политический ответ.

Как писало РБК-Украина ранее, Кассационный административный суд в составе Верховного суда оставил в силе решение Шестого апелляционного админсуда, который отменил 14 июля постановление ЦИК о снятии с выборов в Раду кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

Так, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков прокомментировал ситуацию с Куницким, который является представителем партии "Слуга народа". Зеленский отметил, что есть избирательное законодательство, согласно которому человек с двойным гражданством не может баллотироваться в нардепы.

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