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Верховный суд подтвердил отмену решения ЦИК о снятии Куницкого с выборов

Новости » Выборы 2019    19.07.2019 - 06:15
Верховный суд подтвердил отмену решения ЦИК о снятии Куницкого с выборов
Фото: Александр Куницкий (Facebook/Александр Куницкий)

ЦИК принял решение снять кандидата от "Слуги народа" с выборов из-за информации о двойном гражданстве

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда, отменившего 14 июля постановление ЦИК о снятии с выборов в Раду кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого. Об этом сообщила руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук, передает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Facebook.

Куницкий балотируется в Верховную раду по мажоритарному округу №169 в Харькове.

"Верховный суд подтвердил незаконность решения Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации Александра Куницкого", - написала Кравчук.

Регистрация кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого на выборах в Верховную раду была отменена решением Центральной избирательной комиссии 11 июля, в связи с получением документов о факте пересечения кандидатом  границы с паспортом гражданина иностранного государства.

Куницкий использовал израильский паспорт для пересечения российско-украинской границы весной 2019 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с кандидатом в народные депутаты на выборах в Верховную раду Александром Куницким, заявил, что есть избирательное законодательство, согласно которому человек с двойным гражданством не может баллотироваться в нардепы.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссияВерховный судСлуга народа
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