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В ЦИК объяснили нехватку бюллетеней на участках

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 23:30
В ЦИК объяснили нехватку бюллетеней на участках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бюллетеней могло не хватить из-за увеличения избирателей в уточненных списках после изменения места голосования

На некоторых участках во время второго тура выборов президента Украины не хватало бюллетеней. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, были такие случаи, когда не хватало бюллетеней.

"Эти случаи объясняются несколькими факторами. Фактор первый: в связи со сложной процедурой государственных закупок через систему Prozorro, ЦИК была ограничена в возможностях оперативно реагировать и допечатывать бюллетени", - пояснил Радченко

По его словам, бюллетеней могло не хватить из-за увеличения избирателей в уточненных списках после изменения места голосования.

"Необходимость в допечатывании бюллетеней связана со следующими факторами. Фактор первый: ЦИК заказывает бюллетени раньше, чем составляют уточненные списки избирателей. Собственно через большое количество граждан, которые пожелали изменить место голосования – более 325 тысяч украинских граждан, ЦИК не могла подільнично заказать именно то количество бюллетеней, которое мы получили в уточненных списках. Через это и объясняется ситуация, когда на некоторых участках было больше бюллетеней, а на других участках - меньше", - заявил он.

В ЦИК констатировали, что по состоянию на 20:00 всем избирателям хватило бюллетеней для голосования.

"Однако на всех участках количество бюллетеней оказалась достаточной. Ни один человек не пожаловался на то, что он не смог проголосовать из-за отсутствия бюллетеня", - добавил он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия еще не полностью получила данные о явке избирателей на 5 избирательных округах на выборах президента Украины.

Отметим, по результатам Национального экзит-пола, на выборах лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

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