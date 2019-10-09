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ЦИК обратилась в полицию по работе комиссии 210-го округа

Новости » Политика    09.10.2019 - 19:46
ЦИК обратилась в полицию по работе комиссии 210-го округа
Фото: здание ЦИК (РБК-Украина)

ОИК №210 не осуществила оплату труда членов комиссии, а также технических работников

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в полицию из-за того, что окружная избирательная комиссия (ОИК) №210 не осуществила оплату труда членам комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сообщается, что ОИК не расплатилась за работу членов окружной комиссии, участковых избирательных комиссий, привлеченных специалистов, экспертов и технических работников.

"Решение принято в связи с тем, что в комиссию поступают многочисленные обращения относительно неосуществления указанной ОИК оплаты труда членов окружной и участковых избирательных комиссий, специалистов, экспертов и технических работников, привлеченных к работе в этих избирательных комиссиях и других выплат", - говорится в сообщении.

Также в ЦИК сообщили, что финансовый отчет о поступлении и использовании средств госбюджета на подготовку и проведение выборов ОИК №210 подали с нарушением законодательно установленного срока.

Напомним, 5 октября ЦИК зарегистрировала Александра Копыленко народным депутатом от политической партии "Слуга народа". Копыленко был зарегистрирован народным депутатом вместо Анны Коваленко, которая добровольно сложила мандат нардепа в связи с назначением в Офис президента.

Также сообщалось, что ЦИК возместила расходы политическим партиям, которые преодолели 5% -й барьер на выборах в Верховную раду 21 июля. В целом было возмещено 467,327 млн грн.

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