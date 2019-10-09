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ЦВК звернулася в поліцію по роботі комісії 210-го округу

Новини » Політика    09.10.2019 - 19:46
ЦВК звернулася в поліцію по роботі комісії 210-го округу
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

ОВК №210 не здійснила оплату праці членів комісії, а також технічних працівників

Центральна виборча комісія (ЦВК) звернулася в поліцію із-за того, що окружна виборча комісія (ОВК) №210 не здійснила оплату праці членам комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Повідомляється, що ОВК не розплатилася за роботу членів окружної комісії, дільничних виборчих комісій, залучених спеціалістів, експертів і технічних працівників.

"Рішення прийнято у зв'язку з тим, що в комісію надходять численні звернення щодо нездійснення зазначеної ОВК оплати праці членів окружної та дільничних виборчих комісій, спеціалістів, експертів і технічних працівників, залучених до роботи в цих виборчих комісіях та інших виплат", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦВК повідомили, що фінансовий звіт про надходження і використання коштів держбюджету на підготовку і проведення виборів ОВК №210 подали з порушенням законодавчо встановленого терміну.

Нагадаємо, 5 жовтня ЦВК зареєструвала Олександра Копиленка народним депутатом від політичної партії "Слуга народу". Копиленко був зареєстрований народним депутатом замість Анни Коваленко, яка добровільно склала мандат нардепа у зв'язку з призначенням в Офіс президента.

Також повідомлялося, що ЦВК відшкодувала витрати політичним партіям, які подолали 5% -й бар'єр на виборах до Верховної ради 21 липня. В цілому було відшкодовано 467,327 млн грн.

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