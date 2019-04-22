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ЦИК обработал 80% протоколов

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 06:22
ЦИК обработал 80% протоколов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данные обнародованы по состоянию на 6:21

Результаты второго тура выборов 2019 в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала 80,78% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте комиссии.

По результатам подсчетов 80% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, 73,09% украинцев отдали за него голоса. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,57% украинских граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, Центризбирком обработал половину протоколов, по результатам лидирует Зеленский.

Напомним, во втором туре выборов 2019 в Украине более 11 млн избирателей не пришли голосовать. А в первом туре выборов проголосовать не пришли более 10 млн избирателей.

Стоит отметить, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может объявить результаты выборов шестого президента Украины до конца апреля, о чем проинформировал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

Радченко объяснил, что объявление официальных результатов выборов может затянуться из-за выходных по случаю весенних праздников, в частности - Пасхи (28 апреля, - ред.).

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