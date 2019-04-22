ЦИК обработал более 55% протоколов

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данные обнародованы по состоянию на 3:34

Результаты второго тура выборов 2019 в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала более 55% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

По результатам подсчетов 56,51% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, голоса за него отдали 73,03% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,63% граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, Центризбирком обработал половину протоколов, по результатам лидирует Зеленский.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В частности, глава США позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах 2019 в Украине.

Отметим также, комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах 2019 в Украине. Он сообщил о проявлении демократической зрелости украинского народа.

Добавим также, во втором туре выборов президента Украины более 11 млн граждан Украины не пришли голосовать.