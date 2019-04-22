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ЦИК обработал более 55% протоколов

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 03:35
ЦИК обработал более 55% протоколов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Данные обнародованы по состоянию на 3:34

Результаты второго тура выборов 2019 в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала более 55% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

По результатам подсчетов 56,51% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, голоса за него отдали 73,03% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,63% граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, Центризбирком обработал половину протоколов, по результатам лидирует Зеленский.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В частности, глава США позвонил Зеленскому и поздравил его с победой на выборах 2019 в Украине.

Отметим также, комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах 2019 в Украине. Он сообщил о проявлении демократической зрелости украинского народа.

Добавим также, во втором туре выборов президента Украины более 11 млн граждан Украины не пришли голосовать.

Стало известно, сколько украинцев не пришли на выборы ЦИК обнародовал данные подсчета 40% протоколов
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