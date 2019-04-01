ЦИК подсчитал и обнародовал данные 50% протоколов

Результаты выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала уже более 50% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 08:30 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По подсчетам 50,18% протоколов, лидирует Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,20% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого голоса отдали 16,64% украинских граждан. Юлия Тимошенко замыкает тройку лидеров с результатом в 13,08% голосов.

На четвертом месте Юрий Бойко (11,53%), а на пятом - Анатолий Гриценко (7,11%).

Подчеркнем, Национальный экзит-пол дает Зеленскому 30,6% голосов, Порошенко занимает второе место - за него отдали голоса 17,8% респондентов, а у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных.

Отметим, Центризбирком обнародовал окончательные данные по явке избирателей: она составила 63,52% в 199 округах. Лидером по явке украинцев на выборах 2019 стала Львовская область с результатом в 68,88%. Вместе с тем голосовать не пришли, как гласят данные ЦИК, более 10 млн украинских граждан.

По состоянию на утро 1 апреля, голосование на выборах президента Украины завершилось также и на зарубежных участках. Последним закрылся избирательный участок в американском Сан-Франциско.