ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК подсчитал и обнародовал данные 50% протоколов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 08:32
ЦИК подсчитал и обнародовал данные 50% протоколов
Фото: голосование на выборах 2019 (Виталий Носач/РБК-Украина)

По промежуточным результатам выборов 2019 лидирует Зеленский

Результаты выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала уже  более 50% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 08:30 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По подсчетам 50,18% протоколов, лидирует Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,20% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого голоса отдали 16,64% украинских граждан. Юлия Тимошенко замыкает тройку лидеров с результатом в 13,08% голосов.

На четвертом месте Юрий Бойко (11,53%), а на пятом - Анатолий Гриценко (7,11%).

Подчеркнем, Национальный экзит-пол дает Зеленскому 30,6% голосов, Порошенко занимает второе место - за него отдали голоса 17,8% респондентов, а у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных.

Отметим, Центризбирком обнародовал окончательные данные по явке избирателей: она составила 63,52% в 199 округах. Лидером по явке украинцев на выборах 2019 стала Львовская область с результатом в 68,88%. Вместе с тем голосовать не пришли, как гласят данные ЦИК, более 10 млн украинских граждан.

По состоянию на утро 1 апреля, голосование на выборах президента Украины завершилось также и на зарубежных участках. Последним закрылся избирательный участок в американском Сан-Франциско.

 

ЦИК обнародовал данные подсчета 40% голосов Выборы 2019: ЦИК обнародовал окончательные данные по явке избирателей
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссиябюллетени
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь