ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати опитувань по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК підрахувала і оприлюднила дані 50% протоколів

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 08:32
ЦВК підрахувала і оприлюднила дані 50% протоколів
Фото: голосування на виборах 2019 (Віталій Носач/РБК-Україна)

За проміжними результатами виборів 2019 лідирує Зеленський

Результати виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала вже більше 50% протоколів. Відповідні дані оприлюднено на табло ЦВК станом на 08:30 через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За підрахунками 50,18% протоколів, лідирує Володимир Зеленський, за нього проголосували 30,20% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого голоси віддали 16,64% українських громадян. Юлія Тимошенко замикає трійку лідерів з результатом в 13,08% голосів.

На четвертому місці Юрій Бойко (11,53%), а на п'ятому - Анатолій Гриценко (7,11%).

Підкреслимо, Національний екзит-пол дає Зеленському 30,6% голосів, Порошенко займає друге місце - за нього віддали голоси 17,8% респондентів, а у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.

Відзначимо, Центрвиборчком оприлюднив остаточні дані щодо явки виборців: вона склала 63,52% в 199 округах. Лідером щодо явки українців на виборах 2019 стала Львівська область з результатом у 68,88%. Разом з тим голосувати не прийшли, як свідчать дані ЦВК, понад 10 млн українських громадян.

Станом на ранок 1 квітня, голосування на виборах президента України завершилося також і на закордонних дільницях. Останньою закрилася виборча дільниця в американському Сан-Франциско.
 

 

ЦВК оприлюднила дані підрахунку 40% голосів Вибори 2019: ЦВК оприлюднила остаточні дані по явці виборців
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіябюллетени
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся