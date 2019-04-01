ЦВК підрахувала і оприлюднила дані 50% протоколів

Фото: голосування на виборах 2019 (Віталій Носач/РБК-Україна)

За проміжними результатами виборів 2019 лідирує Зеленський

Результати виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала вже більше 50% протоколів. Відповідні дані оприлюднено на табло ЦВК станом на 08:30 через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За підрахунками 50,18% протоколів, лідирує Володимир Зеленський, за нього проголосували 30,20% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого голоси віддали 16,64% українських громадян. Юлія Тимошенко замикає трійку лідерів з результатом в 13,08% голосів.

На четвертому місці Юрій Бойко (11,53%), а на п'ятому - Анатолій Гриценко (7,11%).

Підкреслимо, Національний екзит-пол дає Зеленському 30,6% голосів, Порошенко займає друге місце - за нього віддали голоси 17,8% респондентів, а у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.

Відзначимо, Центрвиборчком оприлюднив остаточні дані щодо явки виборців: вона склала 63,52% в 199 округах. Лідером щодо явки українців на виборах 2019 стала Львівська область з результатом у 68,88%. Разом з тим голосувати не прийшли, як свідчать дані ЦВК, понад 10 млн українських громадян.

Станом на ранок 1 квітня, голосування на виборах президента України завершилося також і на закордонних дільницях. Останньою закрилася виборча дільниця в американському Сан-Франциско.

