ЦИК обработал 15% протоколов

Результаты выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала более 15% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 3:00 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,01% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,76% граждан. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, 13,48% голосов "за".

Кроме того, на четвертом месте Юрий Бойко с результатом 11,32% голосов, а на пятом - Анатолий Гриценко с 6,89% голосов.

Как писало РБК-Украина, явка на выборах 2019, по обновленным данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20 часов воскресенья, 31 марта, составила 63,48% в 198 округах из 199.

Напомним, по окончательным данным Национального экзит-пола Владимир Зеленский с результатом 30,6% голосов лидирует, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных. У Юрия Бойко - 9,7%, а за Анатолия Гриценко проголосовали 7,1% опрошенных.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработал уже более 10% бюллетеней. Тогда сообщалось, что за Владимира Зеленского отдали голоса 29,66% украинских граждан.