В ЦИК обновили данные по явке избирателей

По состоянию на 11:00 активность избирателей по Украине составляет 16, 61%
О явке на выборах по состоянию на 11:00 проинформировали почти все окружные избирательные комиссии. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.
ЦИК уже получил данные со 193 из 199 избирательных округов.
"По состоянию на 11:00 активность избирателей по Украине и ЗВО составляет 16, 61%",- сообщили в ЦИК.
Так, в 13:00 Центризбирком еще не собрал данные об окончательной явке избирателей, которая наблюдалась на 11 часов утра.
Фото: ход голосования по регионам (РБК-Украина)
Ранее сообщили, что по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 воскресенья, 31 марта, явка избирателей составила 16,08%.
РБК-Украина писало, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщала, что на выборах 2019 могут проголосовать более 26,6 млн украинцев.
Отметим, на внеочередных президентских выборах в 2014 году явка составляла около 60%. Тогда избиратели выбирали среди 23 кандидатов в президенты. Самая высокая явка была зафиксирована во Львовской области (78,2%). Еще выше 70% поднималась явка в Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областях.