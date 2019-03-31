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У ЦВК оновили дані щодо явки виборців

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 13:21
У ЦВК оновили дані щодо явки виборців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 11:00 активність виборців по Україні становить 16, 61%

Про явку на виборах станом на 11:00 поінформували майже всі окружні виборчі комісії. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

З 199 округів ЦВК вже одержані дані зі 193 виборчого округу.

"Станом на 11:00 активність виборців по Україні та ЗВО складає 16, 61%",- повідомили в ЦВК.

Так, о 13:00 Центрвиборчком ще не зібрав дані про остаточну явку виборців, яка спостерігалась на 11 годину ранку.

У ЦВК оновили дані щодо явки виборців

Фото: хід голосування по регіонах (РБК-Україна)

Раніше повідомили, що за даними Центральної виборчої комісії, станом на 11:00 неділі, 31 березня, явка виборців склала 16,08%.

РБК-Україна писало, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомляла, що на виборах 2019 можуть проголосувати більше 26,6 млн українців.

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