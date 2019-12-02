ЦИК обновил порядок изменения места голосования

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нововведения не распространяются на местные выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) единогласно проголосовала за новый вариант порядка временного изменения места голосования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадянську мережу ОПОРА" в Facebook.

Отмечается, что основной акцент сделан на возможности подавать заявление о временном изменении места голосования в электронной форме и через уполномоченное лицо.

Появится возможность менять место голосования сразу на два тура, а также получать удостоверение о временном изменении голосования через электронную почту.

Стоит отметить, что временная смена места голосования не осуществляется на специальных избирательных участках. И этот порядок не распространяется на местные выборы.

Напомним, накануне парламентских выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ.

Ранее сообщалось, что в новом избирательном кодексе предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах Верховной рады и президента.