ЦВК оновила порядок зміни місця голосування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нововведення не поширюються на місцеві вибори

Центральна виборча комісія (ЦВК) одноголосно проголосувала за новий варіант порядку тимчасової зміни місця голосування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадянську мережу ОПОРА" у Facebook.

Зазначається, що основний акцент зроблений на можливості подавати заяву про тимчасову зміну місця голосування в електронній формі та через уповноважену особу.

З’явиться можливість змінювати місце голосування одразу на два тури, а також отримувати посвідчення про тимчасову зміну голосування через електронну пошту.

Варто зазначити, що тимчасова зміна місця голосування не здійснюється на спеціальних виборчих дільницях. І цей порядок не поширюється на місцеві вибори.

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів Центральна виборча комісія (ЦВК) внесла зміни в постанову №893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджуючий документ.

Раніше повідомлялося, що У новому виборчому кодексі передбачене запровадження онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради та президента.