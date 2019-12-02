ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК оновила порядок зміни місця голосування

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 16:56
ЦВК оновила порядок зміни місця голосування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нововведення не поширюються на місцеві вибори

Центральна виборча комісія (ЦВК) одноголосно проголосувала за новий варіант порядку тимчасової зміни місця голосування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадянську мережу ОПОРА" у Facebook.

Зазначається, що основний акцент зроблений на можливості подавати заяву про тимчасову зміну місця голосування в електронній формі та через уповноважену особу.

З’явиться можливість змінювати місце голосування одразу на два тури, а також отримувати посвідчення про тимчасову зміну голосування через електронну пошту.

Варто зазначити, що тимчасова зміна місця голосування не здійснюється на спеціальних виборчих дільницях. І цей порядок не поширюється на місцеві вибори.

ЦВК оновила порядок зміни місця голосування

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів Центральна виборча комісія (ЦВК) внесла зміни в постанову №893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджуючий документ.

Раніше повідомлялося, що У новому виборчому кодексі передбачене запровадження онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради та президента.

Розпочався процес висування кандидатів на місцевих виборах 29 грудня В Україні розпочався процес висування кандидатів на місцевих виборах
Новини України Центральна виборча комісіяголосование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся