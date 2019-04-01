ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты опросов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК обнародовал данные подсчета 20% протоколов

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 03:55
ЦИК обнародовал данные подсчета 20% протоколов
Голосование на выборах в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком обработал 20% протоколов по состоянию на 3:55

Результаты выборов в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала более 20% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 3:55 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

ЦИК обнародовал данные подсчета 20% протоколов

По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 29,97% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,81% граждан. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, 13,35% голосов "за".

Как писало РБК-Украина, окончательные данные Национального экзит-пола гласят, что Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,6% голосов, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных. У Юрия Бойко - 9,7%, а за Анатолия Гриценко проголосовали 7,1% опрошенных.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработал уже более 15% бюллетеней.

Напомним, результаты выборов президента Украины в 14 избирательных участках обнародовала ЦИК. В частности, опубликованы результаты выборов в 14 странах, расположенных к востоку от Украины. На них проголосовали 1562 избирателей, а в списках было 8 913. Из кандидатов в президенты больше всего там поддерживают Петра Порошенко, Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко.

ЦИК обнародовал данные подсчета 10% голосов Выборы 2019: появились новые данные о явке избирателей на 20:00
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссияпротокол
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь