ЦИК обнародовал данные подсчета 20% протоколов

Голосование на выборах в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком обработал 20% протоколов по состоянию на 3:55

Результаты выборов в Украине: Центральная избирательная комиссия обработала более 20% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК по состоянию на 3:55 через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 29,97% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,81% граждан. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, 13,35% голосов "за".

Как писало РБК-Украина, окончательные данные Национального экзит-пола гласят, что Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,6% голосов, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных. У Юрия Бойко - 9,7%, а за Анатолия Гриценко проголосовали 7,1% опрошенных.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработал уже более 15% бюллетеней.

Напомним, результаты выборов президента Украины в 14 избирательных участках обнародовала ЦИК. В частности, опубликованы результаты выборов в 14 странах, расположенных к востоку от Украины. На них проголосовали 1562 избирателей, а в списках было 8 913. Из кандидатов в президенты больше всего там поддерживают Петра Порошенко, Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко.