ЦИК обнародовал данные подсчета 0,5% голосов, лидирует Зеленский

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные подсчета первых 26,4 тисяч голосов (0,54%) в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно опубликованной информации, первая пятерка кандидатов получила такое количество голосов:

Владимир Зеленский - 28,51%

Петр Порошенко - 18,03%

Юлия Тимошенко - 16,94%

Юрий Бойко - 9,37%

Анатолий Гриценко - 7,32%

Напомним, по данным трех экзит-полов в первом туре лидируют Владимир Зеленский и Петр Порошенко, которые проходят во второй тур. Далее идут Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.

Согласно закону о выборах президента, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, Центральная избирательная комиссия назначит второй тур через три недели - на 21 апреля 2019 года

Отметим, на внеочередных выборах президента, которые состоялись 25 мая 2014 года, уже в первом туре победил Петр Порошенко с результатом 54,7% голосов. При этом данные экзит-полов показали, что за него проголосовали 55,7% избирателей.