В ЦИК назвали количество человек, которые изменили место голосования

Услугой временного изменения голосование на выборах президента 2019 воспользовались более 240 тысяч избирателей. Такие данные по состоянию на 24 марта обнародованы Государственным реестром избирателей, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным ДРВ, динамика изменения места голосования гражданами росла с приближением последнего дня подачи заявлений. Например, в течение пятницы 22 марта избирательный адрес изменен сразу 34,5 тысячам избирателей.

"По состоянию 24 марта, услугой временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса на очередных выборах президента воспользовались 243 424 избирателей. В т.ч. членов окружных и участковых избирательных комиссий: 42 557", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество граждан, которые пожелали сменить избирательный участок зарегистрированы в восточных регионах страны. Так, заявления подали более 53 тысяч человек из Донецкой области и более 25 тысяч граждан из Луганской.

Чаще всего, граждане избирали другим местом голосования место Киев, где пожелали проголосовать более 38 тысяч избирателей. Также, более 22 тысяч украинцев выразили желание проголосовать в Киевской области.

Отметим, что более 2,5 тысяч избирателей подали заявления о том, что будут голосовать за границей Украины.

"Регион, где находится избирательный участок выбрана местом голосования. Заграничный избирательный округ: 2511 избирателей", - говорится на сайте ДРВ.

Ранее РБК-Украина сообщало, ЦИК зарегистрировала почти 2 тыс. международных наблюдателей на выборах. По состоянию на 22 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 1 955 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.