ЦИК назвала округ-рекордсмен по количеству мажоритарщиков

Рекордсменом по количеству мажоритарщиков, которые примут участие во внеочередных выборах Верховной рады, стал 133 округ Одесской области, их там зарегистрировано 50. Об этом заявил на брифинге заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Также Радченко добавил, что наименьшими округами по количеству кандидатов-мажоритарщиков стали Донецкий (№46) , Харьковский (№177 и №178) и Хмельницкий ( №188), а именно по 6 кандитатов.

Отмечается, что в одномандатных округах кандидаты могут отказаться от баллотирования за 12 дней до выборов.

Как РБК-Украина сообщало 26 июня, в Центральной избирательной комиссии назвали количество зарегистрированных кандидатов. Центризбирком зарегистрировал 2674 кандидатов, которые были внесены в избирательные списки политических партий, и 3171 кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Напомним, 25 июня суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать партию Михаила Саакашвили "Движение новых сил" на внеочередных выборах Рады.

Отметим, Центральная избирательная комиссия на заседании 23 июня отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, представленных в списке партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Раду-2019.

В частности, кандидатам от партии Саакашвили было отказано в регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в одномандатном избирательном округе.