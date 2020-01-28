ЦИК назвал суммы компенсации партиям за участие в выборах

Фото: ЦИК Украины (РБК-Украина)

Партиям в Раде компенсировали почти полмиллиарда гривен

Политическим партиям, которые по результатам выборов в июле 2019 года прошли в Верховную раду, компенсировали 467,3 млн гривен расходов на выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию движения "ЧЕСНО".

Сообщается, что в январе ЦИК получил эти средства и перечислил их партиям. Отметим, соответствующая норма в закон о политических партиях была включена в 2015 году вместе с государственным финансированием партий. Бюджет компенсирует 100% расходов партиям, которые прошли в парламент.

Наибольшую компенсацию получила партия "Слуга народа" - 114,6 млн гривен, наименьшую - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 60,3 млн.

Фото: инфографика "ЧЕСНО"

Максимальная сумма компенсации ограничивается только официальными затратами партии и установленным лимитом на расходы, который составляет почти 375,6 млн гривен.

Напомним, в июле РБК-Украина писало, что суммарно все политические партии потратили на выборы 559,4 млн гривен. Эти расходы сопоставимы с затратами партий на досрочные парламентские выборы 2014 года, которые обошлись в 674,5 млн гривен.