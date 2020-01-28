ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК назвала суми компенсації партіям за участь у виборах

Новини » Політика     28.01.2020 - 15:22
ЦВК назвала суми компенсації партіям за участь у виборах
Фото: ЦВК України (РБК-Україна)

Партіям в Раді компенсували майже півмільярда гривень

Політичним партіям які за результатами виборів у липні 2019 роки пройшли у Верховну раду, компенсували 467,3 млн гривень витрат на вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію руху "ЧЕСНО".

Повідомляється, що в січні ЦВК отримала ці кошти і перерахувала їх партіям. Зазначимо, відповідна норма в закон про політичні партії була включена у 2015 році разом з державним фінансуванням партій. Бюджет компенсує 100% витрат партіям, які пройшли у парламент.

Найбільшу компенсацію отримала партія "Слуга народу" - 114,6 млн гривень, найменшу - "Опозиційна платформа - За життя" - 60,3 млн.

ЦВК назвала суми компенсації партіям за участь у виборах

Фото: інфографіка "ЧЕСНО"

Максимальна сума компенсації обмежується тільки офіційними витратами партії й встановленим лімітом на витрати, який становить майже 375,6 млн гривень.

Нагадаємо, в липні РБК-Україна писало, що сумарно всі політичні партії витратили на вибори 559,4 млн гривень. Ці витрати можна порівняти з витратами партій на дострокові парламентські вибори 2014 року, які обійшлися в 674,5 млн гривень.

Нардепи подали до закону про посилення соцзахисту військових майже 90 правок
Новини України Центральна виборча комісіяКомпенсацияВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся