Цена популярности: сколько партии потратили на досрочные выборы в Верховную раду

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Нынешняя парламентская кампания оказалась очень короткой, на все про все у политиков было меньше двух месяцев. Далеко не все партии были готовы к роспуску Рады Владимиром Зеленским уже в его инаугурационной речи. А многие не начинали активную фазу кампании до решения Конституционного суда, 20 июня признавшего законность указа о досрочных выборах.

Статьи партийных расходов вполне традиционны, львиную долю здесь занимает реклама в СМИ, также партии вешают внешнюю рекламу, проводят митинги и концерты. Впрочем, некоторые политики не считают такие мероприятия агитацией, потому не отражают их в своей избирательной финансовой отчетности. РБК-Украина проанализировало затраты партий на кампанию, о которых они отчитались в ЦИК.

Политические партии, участвующие в досрочных выборах в Верховную раду, подали в Центризбирком промежуточные отчеты о своих затратах на кампанию. Этот отчет охватывает расходы партий в период с официального открытия избирательного фонда и до 10 июля. Итоговый отчет партии будут обязаны подать в ЦИК не позже 5 августа.

Большинство участников выборов открыли фонды в 20-х числах июня, некоторые – намного позже, например, партия "Социальная справедливость" открыла текущий счет в банке только 9 июля, а партия "Сила людей" не открыла счета вообще. Таким образом, вся партийная реклама, активно появлявшаяся с момента объявления о досрочных выборах, в отчетах не отображена.

Суммарно партии пока потратили на выборы 559,4 млн гривен или по 25,4 млн грн в среднем на каждую. При этом масштаб затрат существенно отличается. В лидерах – "Слуга народа" (96,9 млн грн), далее – Радикальная партия Олега Ляшко (73,0), "Голос" (71,6), "Украинская стратегия Гройсмана" (61,2) и "Оппозиционный блок" (54,9). Для сравнения, партия "Патриот" потратила на кампанию лишь 141 тысячу гривен, а "Социальная справедливость" и Партия зеленых – вообще ни копейки.

Эти расходы сопоставимы с затратами партий на досрочные парламентские выборы 2014 года, которые обошлись партиям-участникам в 674,5 миллиона гривен. Тогда больше всех на агитацию потратила "Батькивщина" – 109,5 млн грн, далее шли "Оппозиционный блок" (106,4) и "Блок Петра Порошенко" (97,3).

Самая большая статья официальных партийных расходов – реклама в СМИ. Сюда входит оплата эфирного времени на радио и телевидении, а также в печатных изданиях. Примечательно, что отдельной графы расходов на рекламу в интернет-СМИ в отчетности не предусмотрено.

Всего партии потратили на это 446,6 миллионов гривен. Здесь лидером является "Слуга народа" - 79,1 млн грн. Далее – Радикальная партия Олега Ляшко – (69,7 млн грн), "Голос" (54,1), "Украинская стратегия Гройсмана" (48,3), "Оппозиционный блок" (38,9). "Социальная справедливость", "Патриот" и Партия зеленых в СМИ не рекламировались.

Еще одна статья расходов – "изготовление материалов предвыборной агитации": плакатов, листовок, аудио- и видеозаписей, сувенирной продукции, агитационных палаток. Затраты на это существенно меньше, чем на рекламу в СМИ, суммарно партиям это обошлось в 25,6 млн гривен. Больше всего потратился "Оппозиционный блок" – 4 млн гривен. Далее – "Голос" (3,8 млн грн), "Украинская стратегия Гройсмана" (3,4), "Оппозиционная платформа "За життя" (3,2), "Сила и честь" (2,8).

Другие предусмотренные отчетом категории официальных партийных расходов – это логистика, аренда помещений и техники для проведения собраний и пресс-конференций, размещение внешней рекламы, организация митингов, концертов и спортивных соревнований под партийным патронатом и т.д. Сюда же некоторые партии относят свои затраты на интернет-рекламу. В целом, расходы на эти цели существенно меньше, чем на рекламу по телевидению, радио и в печати.

Популярную на любых украинских выборах форму агитации – музыкальные концерты, партии трактуют по-разному. К примеру, Аграрная партия в своих отчетах указывает расходы на концерты с участием популярного певца Олега Винника, публично агитирующего за аграриев. А "Голос" Святослава Вакарчука концерты "Океана Эльзы" агитацией не считает, следовательно, и в отчете соответствующих расходов не указано.

Если разделить общие затраты партий на их текущие рейтинги (согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, проведенному с 3 по 13 июля), то дороже всего один процент рейтинга обходится "Украинской стратегии Гройсмана" – 47,1 млн гривен. Далее идут Радикальная партия Олега Ляшко – 30,4 млн грн и "Оппозиционный блок" – 18,3 млн грн. Для сравнения, один процент поддержки лидирующей партии "Слуга народа" обходится ей в 1,9 миллиона гривен. Впрочем, это очень субъективный показатель, не учитывающий другие причины, из-за которых избиратели планируют голосовать за ту или иную политсилу.

И, несмотря на то, что этот отчет – лишь промежуточный, официальные расходы партий на кампанию явно не отражают реальной картину. Потраченные к 10 июля всеми партиями 559,4 млн гривен – это примерно 21,6 млн долларов, чего явно недостаточно даже для одной партии, всерьез нацеленной на попадание в парламент.

Определенные ограничения в прозрачность финансов на выборах вносит и законодательство. По закону о выборах народных депутатов, избирательный фонд одной партии не может превышать девяносто тысяч минимальных зарплат. На данный момент – это 375,6 млн гривен или 14,5 млн долларов, чего для полноценной общенациональной кампании также недостаточно, даже с учетом ее быстротечности. При этом все затраты партии по закону обязаны проходить через избирательный фонд. Партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер, получат компенсацию своих официальных расходов на кампанию, а партии, набравшие 2% голосов – госфинансирование на следующие пять лет.